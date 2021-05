Roemers verlaat De Eijnderic na mislukte fusie

In herinnering Broeder Jan zorgde in Burkina Faso voor een beter bestaan voor arme mensen: ‘Hij leefde er eenvoudig tussen’

16 mei Minderbroeder Jan Beekman maakte eerste naam en faam in het kleine Haren, maar sloeg later zijn vleugels uit naar het westen van Afrika. Naar Burkina Faso om precies te zijn, waar hij gepassioneerd projecten opzette. ,,Wat Jan voor ogen had, dat geschiedde.”