Roetsj! Deze kinderen glijden voortaan door hun school heen

Roetsj! En weer glijdt een vrolijke leerling van boven naar beneden midden in basisschool De Fonkeling in Berghem. Nee, niet gevaarlijk via een trapleuning, maar veilig op een echte glijbaan. Een geheel overdekte baan die mooi kronkelt, daarmee meters lang is en niet zou misstaan in een grote speeltuin of subtropisch zwemparadijs.