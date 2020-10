Roland Werring: info van MKB over Aldi is onvolledig

LANDERD - Alfons Smits, de voorzitter van MKB Schaijk-Reek, informeert zijn leden onvolledig over de gang van zaken rond de omstreden vestiging van een Aldi in Reek. Dat zegt Roland Werring uit Reek. Hij is weliswaar voorzitter van de politieke partij RPP maar hij zegt nadrukkelijk op persoonlijke titel te praten, namens veel inwoners van Reek.

Bouw tijdelijk stilgelegd

Zoals bekend juichen de inwoners van Reek de komst van een supermarkt in hun dorp toe, maar het MKB Schaijk-Reek is tegen. De super zou met name AH in Schaijk en de Jumbo in Zeeland klanten kosten, zeggen ze. Huub Christaens van AH Schaijk en John Eijsermans van Jumbo Zeeland hebben daarom de rechter verzocht de verleende bouwvergunning nietig te verklaren. De rechter heeft in een tussenuitspraak de al gestarte bouw tijdelijk stilgelegd.

Rechtszaak

Donderdag dient voor de bestuursrechter in Den Bosch de door AH en Jumbo aangespannen rechtszaak tegen de gemeente Landerd die vergunning verleende voor de bouw van een tijdelijke supermarkt (voor maximaal tien jaar) in een weiland in Reek.

Quote In Schaijk wordt detailhan­del op het industrie­ter­rein wél gedoogd Roland Werring De bedoeling is dat Aldi zich uiteindelijk definitief gaat vestigen in Reek-Zuid. MKB is daar tegen, omdat het om een industrieterrein gaat. ,,Vreemd", zegt Werring, ,,In Schaijk wordt detailhandel op het industrieterrein wél gedoogd.”

Smits geeft in zijn brief aan de MKB-leden aan dat sommige ondernemers extra hebben moeten investeren voor vestiging in het nieuwe centrum van Schaijk. Werring: ,,Dat klopt. Maar hij vergeet erbij te vertellen dat de gemeente, en daarmee álle inwoners van Landerd, dus ook die van Reek, financieel hebben bijgedragen aan het centrum van Schaijk en Zeeland. Ook aan het uitkopen van de oude AH-vestiging in Schaijk, om te voorkomen dat zich daar een andere supermarkt zou kunnen vestigen.”

Impuls voor leefbaarheid Reek

,,Het zou MKB Schaijk-Reek, AH Schaijk en Jumbo Zeeland sieren als ze hun bezwaren tegen de komst van een Aldi in Reek zouden intrekken en zich zouden scharen achter de grote wens van veel inwoners van Reek. Dat zou een belangrijke impuls zijn voor de leefbaarheid en bedrijvigheid in Reek. En pas dan mag je als voorzitter zeggen dat je voor leefbaarheid bent", zegt Werring. Hij schreef op persoonlijke titel een brief, maar wel ‘namens veel ondernemers en inwoners van Reek'.

Bezwarencommissie

Inmiddels doet het gerucht de ronde dat het MKB gelijk heeft gekregen van de gemeentelijke bezwarencommissie. Het verslag van die hoorzitting wordt angstvallig geheim gehouden. Het college van B en W moet zich er nog over buigen.

MKB-voozitter Alfons Smits wil niet reageren op de beschuldigingen van Werring. ,,Alles wat ik erover zeg, is teveel", zegt hij.