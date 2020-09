Rolt het coronavaccin straks in Oss van de band? Farmaceut kan er 200 miljoen per jaar leveren

Bernheze beslist: Loosbroek kan gaan tennissen

24 september LOOSBROEK - De bal is over het net: Loosbroek mag zijn veelbesproken tennisbanen aanleggen. Plus het sportpark opwaarderen. Hiervoor gaat in totaal 580.000 euro naar het dorp. Dit heeft de gemeenteraad van Bernheze donderdagavond in meerderheid besloten.