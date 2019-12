Romantiek in het Frans Heesen Stadion: Belg vraagt vriendin ten huwelijk op de middenstip

Ronny (51) en Yolanda Mathijssen (49) uit Tilburg leerden elkaar in 2012 kennen via webcamchats op het internet. Op 7 december 2012 hadden ze hun eerste date in Tilburg en het was direct 'aan'. In 2014 kwam Yolanda bij Ronny wonen in Hoboken, bij Antwerpen. ,,We wilden dit najaar wat quality time", vertelt Ronny. Hij werkt bij de Belgische spoorwegen en heeft het doordeweeks erg druk. ,,Dus boekten we twee weekendjes weg. Eentje eerder in Leidschendam en de andere in Oss.”