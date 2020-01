Romeinse tempel van Kessel virtueel herbouwd: ‘Alles wijst erop dat dit belangrijk centrum was’

IN MEMORIAM Jos van Erp blies in lastige periode nieuw leven in het Osse carnaval

16:48 OSS - ,,Mijn taak is volbracht, carnaval leeft weer in Oss.” Met deze woorden nam Jos van Erp in 2002 afscheid als president van Stichting Carnavalsviering Oss (SCVO). Hij werd een paar maanden later benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze week overleed hij onverwacht.