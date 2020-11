Ron haalt duizenden euro's op tijdens triatlon in Oss: ‘Het laatste anderhalf uur op de fiets was echt afzien’

Geen triathlon in Portugal? Dan zet Ron van der Pol er zelf maar een uit in Oss

30 oktober MAREN-KESSEL - Eigenlijk had Ron van der Pol volgend weekend de triathlon in het Portugese Cascais willen volbrengen. Toen corona een streep door het evenement zette, bedacht de 52-jarige inwoner van Maren-Kessel een alternatief plan: hij zette in de omgeving van Oss zelf een triathlon uit.