Rondje om de ‘schatemmer’ voor bezoek aan het centrum Oss

De bronzen ring die maandag werd geplaatst is in feite gemaakt van keiharde stalen elementen die ter plekke met beton werden gevuld. De ring beeldt de rand van een bronzen wijnemmer uit. In een dergelijke situla werd in 1933 het kromgebogen zwaard van Vorstengrafdonk aangetroffen. Een grote replica van dat zwaard word later in het hart van de ring geplaatst.