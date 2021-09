Rondreizend museum in Schadewijk opent de deuren, foto’s tonen ontwikkeling van de wijk

OSS - De rondreizende tentoonstelling over de geschiedenis van de Schadewijk gaat dit weekeinde van start. Zondag 19 september is het ‘museum’ in de Verzetsheldenbuurt, op het plein van basisscool De Nieuwe Link.

Het rondreizend museum is een idee van kunstenaar Alex van de Heijden. In het museum is de ontwikkeling van de Schadewijk door de jaren heen te zien . Dat gebeurt onder meer door oude foto's die uit het stadarchief komen. Maar ook tv's en andere oude spullen zijn te zien in en rond een oude SRV-wagen.

Zondag is het museum voor het eerst open. Van 14.00 tot 17.00 uur kan iedereen een kijkje komen nemen. Volgende week, 26 september, reist de tentoonstelling naar het plein van basisschool de Teugelaar in de Vogelbuurt, gevolgd door de Roofvogelbuurt op zondag 3 oktober. Het museum is dan te vinden op het grasveld aan de Landweerstraat Noord.

De laatste locaties van het rondreizende museum zijn in de Weidevogelbuurt (grasveld Goudplevier) op 10 oktober. Een week later is dan de afsluitende eindtentoonstelling in het wijkcentrum aan de Leeuwerikstraat. Na deze tentoonstelling zullen onder meer de foto's geveild worden. De opbrengst gaat naar het goede doel Kids N Fun. Dit goede doel is een speelclub in de Schadewijk waar basisschoolleerlingen onder andere kunnen sporten en knutselen.