Rondrit door het dorp tijdens vierde editie ‘Haren Kwist Ut’

‘s Middags was er al de geheime proef. Er was in de nieuwe wijk 't Paradijs een busje gesignaleerd. Via allerlei app-groepen werd al veel gespeculeerd. Op het Kerkplein stapten 15 afgevaardigden van de deelnemende teams in het busje. Ze kregen een rondrit door het dorp. In totaal is er 11 kilometer gereden en hebben Frank den Brok en Koen van Dorst het een en ander van hun mooie dorp verteld. De vragen over deze tour staan in het kwisboek.