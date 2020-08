Roodbonte MRIJ-koe past prima bij nu

Het bordje in het weiland pal naast het Ossermeer spreekt duidelijke taal: ‘Blij met MRIJ in de wei'. Hier is een boer trots op zijn koeien. Op zijn Maas-Rijn-IJsselvee, zoals het ras voluit heet. Maar publiek hier rond Oss mag ook gewoon zeggen: de roodbonte Brabantse koe.

Alhoewel.... Gewoon is dit roodbonte vee niet meer. Brabanders ouder dan 45 zullen zich herinneren dat in hun jeugd élke boer deze koeien had. Maar tegenwoordig is de grote en meestal zwartbonte Holstein-Friesian standaard. In de gemeente Oss, met 142 geregistreerde bedrijven, melkt anno 2020 nog geen handvol boeren MRIJ.