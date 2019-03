‘Roofkunst’ uit Ravenstein ligt al jaren in het westen van het land: Vrijstaat schakelt advocaat in

College Bernheze krijgt huiswerk van raad

14 maart BERNHEZE - Is het mogelijk dat inwoners van Bernheze sneller een vergunning krijgen voor eenvoudige bouwplannen? Dat moet het college van B en W gaan uitzoeken. De gemeenteraad gaf het college opdracht om te onderzoeken of in Bernheze een zogeheten balievergunning ingevoerd kan worden.