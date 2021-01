‘Rooie’ huisarts Paul Pollman vocht tot de dood voor zijn overtuigingen

'Beroemdste dokter van Oss' is weg

25 maart OSS - Anneke de Bres, sinds 1975 als huisarts verbonden geweest aan de door de SP opgerichte huisartsenpraktijk Ons Medisch Centrum in Oss, heeft zaterdagmiddag met een zeer drukbezochte receptie in hotel De Weverij afscheid genomen van haar patiënten en collega's. "Het is een historische dag: het is het afscheid van de beroemdste dokter van Oss", schetste Henk van Gerven, die twintig jaar lang een directe collega van De Bres is geweest en na een lokale politieke carrière nu Tweede Kamerlid voor de SP is. Van Gerven stak de loftrompet over een vrouw die 'voor de duvel niet bang was'. Collega-huisarts Ans Rasing zei namens alle Osse huisartsen dat De Bres als een moeder voor patiënten en andere artsen (al dan niet in opleiding) is geweest. "Je bent een voorbeeld, een bijzondere huisarts.