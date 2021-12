Rotary Oss verkoopt Letterspelmat voor goede doel; leskisten om armoede in Oss aan te pakken

OSS - Dienstvaardigheid is een motto van de Rotaryclub Oss. In dat kader verkoopt de serviceclub nu de Letterspelmat, maar wel om er uiteindelijk ‘ontwikkelkisten’ voor aan te schaffen. Bedoeld voor de zelfontwikkeling van kansarme Osse kinderen.

Ze stonden er nogal van te kijken, de leden en het bestuur van de Rotaryclub Oss. Dat in de Osse wijken Schadewijk en de Ruwaard een op de vijf kinderen onder de armoedegrens opgroeit, hadden ook zij niet verwacht. En dat deze kinderen vrijwel geen mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen en er veel laaggeletterdheid heerst, maakte wel het een en ander los bij bestuur en leden van een van de verschillende serviceclubs in Oss. ,,Daar moeten we echt iets mee", concludeerde voorzitter Frans Duijts, eendachtig de doelstelling van Rotary International om dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Tweehonderd kinderen per jaar

De Rotaryclub Oss zet nu in overleg en samenwerking met ONS Welzijn en de verschillende basisscholen in de Osse wijken een ‘ontwikkelkist’ in. De kisten hebben als thema: beroepen, techniek, experimenten, geschiedenis van de wijk en sociaal-emotionele ontwikkeling. Duijts: ,,De kisten worden aan de scholen en jeugdclubs ter beschikking gegeven en we hopen op deze manier mee te kunnen werken aan de zelfontwikkeling van in ieder geval zo'n tweehonderd kinderen per jaar. Deze kinderen krijgen door de omstandigheden thuis te weinig aangeboden om zich te ontwikkelen op velerlei terrein. Met deze kisten kunnen zij zich spelenderwijs ontwikkelen en bijvoorbeeld hun taalachterstand aanpakken.”

Letters leren en woordjes oefenen

De kisten zijn echter behoorlijk kostbaar, zo concludeerde het bestuur van Rotaryclub Oss, die zo'n vijftig leden heeft. Reden waarom de Osse serviceclub de Letterspelmat verkoopt aan iedereen die daar interesse voor heeft. De spelmat is geschikt voor kinderen in de leeftijd van drie tot zeven jaar en ontwikkeld door de Osse Debbie Spelt, oud-eigenaar van Trendy Speelgoed. Met de spelmat kunnen de kinderen letters leren, woordjes oefenen en spelenderwijs op een actieve en speelse wijs hun woordenschat en taalgebruik verbeteren. Duijts: ,,Ook laaggeletterdheid is ook zo'n groot maatschappelijk probleem en dit spel draagt er aan bij om dit aan te pakken.” Duijts en zijn medebestuursleden hopen dat de Letterspelmat - te koop voor 27,95 euro - massaal aangeschaft wordt in Oss en omgeving. ,,Het is een nuttig cadeau voor (klein) kinderen en je doet er iets goeds mee.”

De mat kan besteld worden via www.rotaryoss.nl