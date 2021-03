Ruim 2600 stemmen op ontwerp blauwe wand, reageren kan tot vrijdag

De poll op bd.nl/blauwewand is tot en met vrijdag geopend. In de week na Pasen wordt het winnende ontwerp bekendgemaakt. Kunstenaar RoosArt, GOMAD óf Mr. June gaat eind volgende maand direct aan de slag met een metershoog kunstwerk dat het straatbeeld in de komende jaren zal bepalen.

De wand, neergezet aan het begin van de jaren 70 in de huiskleur van het toenmalige moederbedrijf Akzo, is inmiddels bijna vijftig jaar oud. Nu voldoet de muur nog aan alle eisen, maar de uiterste houdbaarheidsdatum komt in zicht. Juist daarom vindt MSD dit het moment om de wand te verfraaien. Zo kan er nog een jaar of vijf van het kunstwerk genoten worden voordat de wand vervangen wordt. Wat er daarna voor terugkomt, is nog de vraag.