Ruim 500 bezoekers zien Oranje Leeuwinnen ten onder gaan in Heesch

HEESCH - Een team met oud-internationals van de Oranje Leeuwinnen was gisteren op bezoek bij HVCH in Heesch. Ruim vijfhonderd bezoekers zagen oud-Oranje de strijd aangaan met het vrouwenteam van HVCH. Het vriendschappelijke duel eindigde in een 3-2 zege voor de thuisclub.

Volledig scherm Een handtekening van een voormalige Oranje Leeuwin op je sok! © Van Assendelft / Thomas Segers

De wedstrijd was de afsluiting van een reeks festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van vrouwenvoetbal in Heesch. Het initiatief voor de krachtmeting kwam van oud-international Kirsten van de Ven. De voormalig inwoonster van Heesch, momenteel manager voetbalzaken bij de KNVB, heeft haar voetbalroots bij HVCH. In juni van dit jaar was ze aanwezig bij de reünie van de voetbalvrouwen van de club, eveneens ter gelegenheid van het jubileum. Daar opperde ze het idee om te proberen de oud-internationals naar Brabant te halen. En dat lukte. En hoewel ze graag meespeelt met Oranje geeft de 87-voudig international grif toe dat er van trainen voor deze wedstrijd niet veel gekomen is. ,,De conditie houdt niet over, maar we gaan het maar proberen”, zegt ze met een lach. Teamgenoot Annemieke Griffioen, met 156 caps de meest ervaren vrouw in het team, heeft ook geen optimale voorbereiding gehad. ,,Ik heb wel regelmatig aan hardlopen gedaan, maar van echte techniektrainingen is het niet gekomen.” Griffioen speelt haar eerste wedstrijd bij de oud-internationals sinds ze in 2011 stopte als actieve voetbalster. ,,Mijn laatste club was het Duitse Duisburg. Daarna was ik druk met m’n kinderen, maar nu kreeg ik weer zin om een potje te voetballen.”

Nooit tevergeefs een beroep

Laurens Gloudemans, sinds drie jaar voorzitter van HVCH en Jan Schuurmans, voorzitter van het jubileum comité, zien de drukte op hun sportpark met genoegen aan. ,,We zijn een club met 1.400 leden en gelukkig doen we daar nooit vergeefs een beroep op als de handen uit de mouwen moeten worden gestoken”, aldus Gloudemans. Jan Schuurmans, oud-voorzitter en erelid, kan dat alleen maar beamen. ,,We hebben voor alle activiteiten in dit jubileumjaar echt veel handjes nodig gehad. Maar of het nou een pubquiz was, een bingoavond of het verzorgen van hapjes op een receptie of feestavond, de mensen boden zich altijd spontaan aan.”



(tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Het eerste vrouwenteam van HVCH van 50 jaar geleden © 0

Óf naar de kerk, óf naar het voetballen

Ondertussen heeft zich een groepje wat oudere dames zich verzameld. Het blijkt te gaan om de vrouwen die een halve eeuw geleden aan de wieg stonden van het vrouwenvoetbal in Heesch. Ze zijn hier om het thuisteam aan te moedigen, maar hebben gezien de oranje uitdossing van sommigen ook sympathie voor de oranje leeuwinnen. Annie Broeksteeg is met haar 75 jaar de oudste. ,,Ik was al getrouwd en had al een kind, maar toen ik de kans kreeg om te gaan voetballen heb ik die met beide handen gegrepen.”

Het blijkt dat Kirsten van de Ven het voetbalvirus niet van vreemden heeft, enkele dames in de groep zijn tantes van haar. Ze hebben plezier als ze herinneringen ophalen: ,,We hadden de keuze, óf naar de kerk, óf naar het voetballen, nou, dan weet je het wel.” Terwijl de dames op de tribune plaatsnemen zegt de goalie van destijds met stellige zekerheid: ,,Wij zijn vijftig jaar te vroeg geboren. Als wij in deze tijd zouden voetballen zoals we toen deden, zaten we met z’n allen bij het Nederlands elftal.”

Volledig scherm Op de foto met de oud-internationals. © Van Assendelft / Thomas Segers

Volledig scherm De oud-Oranje Leeuwinnen in actie tegen HVCH. © Van Assendelft / Thomas Segers

Volledig scherm De speelsters delen na afloop handtekeningen uit. © Van Assendelft / Thomas Segers