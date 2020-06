Ruim de helft van de Osse ondernemers verwacht financiële problemen door coronacrisis

De verschillen tussen de sectoren in Oss zijn enorm. Niet geheel verrassend zitten de grootste kopzorgen bij de horeca. Liefst 84 procent van de ondervraagden in de sector is bang in de financiële problemen te komen. Ook een meerderheid van de ondernemers uit de recreatie vreest daarvoor. In bijvoorbeeld de bouw en de agrarische sector is minder dan 1 op de 3 bang voor geldnood.