Ruim honderd afgedankte fietsen van stations in Oss naar de kringloop: ‘Veel zouden nog best iets opbrengen op Marktplaats’

Oss heeft veel meer last van ongedierte: in drie jaar tijd drie keer zoveel klachten

21 oktober OSS - De overlast van ongedierte in Oss is in drie jaar tijd verdrievoudigd. Alleen al in 2019 kwamen er 550 meldingen binnen over ratten en in mindere mate wespen en eikenprocessierupsen. Oss wil structureel 82.000 euro extra vrij maken om te voorkomen dat er een echte plaag ontstaat.