Ruiters eisen veiligheid op Wijststraat Heesch

Tilburger (58) sloeg en kneep vriendin in Oss

25 mei DEN BOSCH/OSS Een 58-jarige Tilburger ging begin dit jaar zijn vriendin in Oss te lijf, omdat hij dacht dat de vrouw het bed in was gedoken met een ander. De man kneep daarom op 27 februari het slachtoffer in haar bovenarm en sloeg haar in het gezicht.