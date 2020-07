Run op kaartjes voor de uitverkoop bij Van Tilburg

Graag wat gastvrijer

Normaliter komen er op de eerste dag van de uitverkoop zesduizend mensen over de vloer bij Van Tilburg. Dat kon coronatechnisch natuurlijk niet, dus togen Paul van Tilburg en collega's aan het werk. Het resulteerde in een schema met tijdvakken van drie uur, te reserveren per dag, én per winkel, want wie bij de grote modezaak naar binnen mag tijdens de uitverkoop, moet ook weer apart reserveren voor de sport-zaak aan de overkant van de straat, of voor de kinderafdeling in weer een ander pand. ,,Daar balen we zelf ook van,” zegt Van Tilburg. ,,We waren graag wat gastvrijer geweest, maar veiligheid weegt nu het zwaarste.”

Hoeveel mensen er precies welkom zijn per gebouw wil hij niet zeggen, aangezien hij vreest dat het noemen van aantallen mensen ook af kan schrikken. ,,Maar in totaal is het verdeeld over de hele dag ongeveer veertig procent van het normale aantal klanten in de uitverkoop.” Dat zouden er dus rond de 2400 zijn. Overigens mogen die ook niet zomaar binnen komen wandelen. Wie zich heeft aangemeld om van 9 tot 12 te komen winkelen, krijgt een mail met instructies over welke ingang er gebruikt moet worden, en om welke tijd hij of zij precies aanwezig moet zijn. Dit om rijen bij de ingang te voorkomen.