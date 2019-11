Ruud Raaijmakers (77), directeur die Lievekamp op de kaart zette, overleden

Raaijmakers was directeur van 1988 tot aan zijn vut, begin 2002. “Het theater staat nu aan de top”, constateerde hij zelf ook tevreden in een afscheidsinterview in het Brabants Dagblad. Hij vertelde in datzelfde vraaggesprek dat hij altijd had genoten van zijn vak, maar dat er ook een keerzijde was. ‘Ik was regelmatig op reis en vaak tot ‘s avonds laat in het theater. Je heet artiesten welkom, ontvangt bezoekers. De eerste tien minuten is er altijd weer die spanning: gaat het lopen, gaat er iets gebeuren. In de pauze en na afloop praat je met publiek, ontvangt achter de schermen het gezelschap. En de volgende ochtend om tien uur begint het circus opnieuw.’