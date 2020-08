Ruw’Art verhuist laatste kunstwerken uit de Houtstraat: ‘We hebben het hier heel fijn gehad’

Wordt het MSD of Organon? Personeel in Oss krijgt het donderdag te horen

27 augustus OSS - Een spannend moment voor het personeel van MSD. Alle 6.000 medewerkers van het bedrijf in Nederland horen donderdag of ze bij MSD blijven of tot het nieuwe Organon & Co gaan behoren. Voor ongeveer 1.100 medewerkers, van wie verreweg de meesten nu ook al op de locatie Moleneind in Oss werken, geldt dat tweede.