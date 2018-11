Ruwaard gooit gele jassen in strijd tegen criminaliteit

Het is de avond na de warmste novemberdag ooit gemeten. Een heerlijke hangtemperatuur, zou je denken. En dus trekken de leden van het buurtpreventieteam er vanavond weer op uit. Niet om de hangjongeren lastig te vallen, maar vooral om te laten zien dat de buurt een oogje in het zeil houdt. Het verzamelpunt is bij het Elzeneindhuis in het hart van de buurt. Niet toevallig. ,,Bij dit parkeerterrein hing de laatste tijd een groep van een stuk of tien jongeren rond. Dat gaf de medewerksters van de ‘slow care’ in het Elzeneindhuis een onbehaaglijk gevoel als ze 's avonds klaar waren met werken", weet Gertruud Verbruggen, coördinator van het team Staringstraat en omgeving. Sinds het parkeerterrein de plek is waar de buurtwachten bijeen komen, zijn de hangjongeren vertrokken.