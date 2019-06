Ruwaard Midzomerfestijn afgelast vanwege hitte

OSS - De extreme hitte die is neergedaald in Nederland heeft een nieuw ‘slachtoffer’ gekost: het Ruwaard Midzomerfestijn op 29 en 30 juni in Oss is afgelast. De werkgroep vindt zowel het opbouwen in de hitte onverantwoord als ook de verkoop van etenswaren met dergelijke hoge temperaturen.