Ruzie in Oss komt man (53) duur te staan: blijkt bij controle nog 9 jaar te moeten brommen in Poolse cel

De politie kwam maandag 28 juni ter plaatse bij een conflict tussen vier personen aan de Berghemseweg in Oss. Tijdens een identiteitscontrole bleek de 53-jarige betrokken Poolse man nog een gevangenisstraf open te hebben staan van 7 dagen in Nederland.

De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek echter dat er ook een Europees Aanhoudings-/Arrestatiebevel was afgegeven voor de man door de Poolse autoriteiten. De man werd in Polen gezocht in verband met drie veroordelingen.

De 53-jarige verdachte bleek nog bijna negen gevangenisstraf in Polen uit te moeten zitten. Na zijn zeven dagen gevangenisstraf in Nederland, wordt de man aangehouden voor zijn straf in Polen en wordt het uitleveringsproces in gang gezet. Waar de man voor veroordeeld is, is niet bekend.