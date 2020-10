Ruzie in Osse woning: politie treft ‘aanzienlijke hoeveelheid’ harddrugs aan

Veertig miljoen voor leefbaar­beid in dorpen

9 oktober BOEKEL/LANDERD - Dorpen in de regio ook in de toekomst aantrekkelijk laten zijn voor de inwoners. Dat is de belangrijkste doelstelling van Regiodeal, een samenwerkingsverband tussen regiogemeenten, rijk, provincie en bedrijfsleven. De komende twee jaar investeren zij samen meer dan veertig miljoen euro in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant.