Ruziënde bewoners serviceflat Sterrebos in Oss opgelucht over vredige kerstmarkt

Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. En die van Sterrebos in Oss. Ja, da's wel dé kerstboodschap die de 75-jarige bewoonster Rian Hexspoor van haar platte serviceflat-dak zou willen schreeuwen. Want ja, waarover ging het onlangs nou eigenlijk bij die onverkwikkelijke vete tussen twee etagegenotes op 'de vierde'? Ze zucht.

,,Ik woon hier nu vijf jaar tot volle tevredenheid op de zevende verdieping, op het hoogste punt, met prachtig uitzicht. Maar toen ik hier kwam, dacht ik al snel: we praten altijd over de jeugd die niet zou deugen. Nou, enkele oudjes zijn ook niet mals: snoeppapiertjes in de lift, boodschappenkarretjes in de hal. BrabantWonen zou de leefregels gerust wat strenger mogen hanteren. We leven met velen op een klein oppervlak: controleer dan stringenter.”