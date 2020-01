Samen oud worden en hand in hand sterven, Ben en Nelly overleden een dag na elkaar

En zo verloren Bernadette (51) en Saskia (49) in april van dit jaar in twee dagen tijd hun beide ouders. Zo kwam het dat de zussen naast hun stervende vader zaten, terwijl hun net overleden moeder in het bed ernaast lag. Dat de zes kleinkinderen samen in en om huis een afscheidsvideo maakten, terwijl opa (77) en oma (76) in de voorkamer opgebaard op bed lagen. ,,Onwerkelijk? Nee, het voelde heel natuurlijk.”



Bernadette: ,,Sommige mensen zeggen: ‘Wat vreselijk dat jullie je beide ouders tegelijk verloren.’ Maar dat maakt het écht niet erger. Natuurlijk missen we ze heel erg, maar het geeft ook troost dat ze zo kort na elkaar gingen. Ze hebben niet om elkaar hoeven rouwen. Wie wil er nu niet als je oud bent samen overlijden? Ik zou ervoor tekenen.”