Samenloop voor Hoop in Oss: ‘Een moment om stil te staan’

Twee keer een fietsevene­ment voor het goede doel in Hees­wijk-Din­ther

20:29 HEESWIJK-DINTHER - In de Meerstraat in Heeswijk stapten een paar honderd wielrenners op de fiets voor de strijd tegen kanker; in de Torenstraat in Dinther kwamen deze zaterdag zo'n driehonderd wielrenners van HomeRide Daddy's voor het Ronald McDonald Huis. Twee maal fietsen voor het goede doel dus.