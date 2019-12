Sander (31) uit Oss overleeft angstaanjagende schipbreuk: ‘We sprongen van schip in ijzige Noorse zee’

videoOSS - Sander van de Pol (31) uit Oss heeft zaterdag een schipbreuk overleefd in de ijzige Barentszzee bij Noorwegen. Een metershoge golf sloeg de gloednieuwe boot van zijn vissersteam om, waardoor hij moest springen voor zijn leven om niet met het zinkende schip meegesleurd te worden. ,,In die zware storm zochten we zwemmend naar ons reddingsvlot”, zegt de Ossenaar vanuit zijn hotelkamer in het Noorse kustdorpje Honningsvåg.

De 31-jarige visser uit Oss werkt zaterdagochtend in noodweer op de gloednieuwe Noorse boot van het bedrijf Kenfish. Het stormt en regent en de golven komen metershoog. Als de bemanning net de visserslijnen heeft uitgezet, slaat een golf snoeihard tegen de zijkant van de boot. Daardoor dreigt het schip om te vallen.

Van de Pol heeft getraind op dit soort situaties en probeert ‘heel rustig’ te blijven. In een normale situatie zou de boot bestand zijn geweest tegen zo'n zijwaartse kracht, als de motoren maar niet uit waren gegaan. ,,We moesten de motoren koste wat het kost weer aan wakkeren, maar ze gingen maar niet aan.”

Mayday, mayday!

Op de boot ontstaat rond 10.45 uur, even nadat de golf de boot omver sloeg, een blackout: de lichten vallen uit en het lijkt, ondanks het noodweer, muisstil. De kapitein verzoekt dan de bemanning om de luiken in het ruim te sluiten, want daar stroomt veel water in. ,,Ook dit lukte ons niet”, vertelt Van de Pol. Een paar minuten later wordt duidelijk dat de boot zinkende is.

Dan breekt de chaos uit. ‘Mayday, mayday!’ Om 11.00 uur precies doet de kapitein een noodoproep aan de Noorse kustwacht. Nog geen dertig seconden later klimt Van de Pol uit het ruim omhoog om zijn speciale pak aan te doen en daarmee in het water te springen.

Hij kan zich zijn intensieve training nog goed herinneren: ontkoppel het vlot. En spring niet voor de wind uit, anders kan je het vlot niet meer zwemmend bereiken. Helaas zit het eerste reddingsvlot vast, waardoor de Ossenaar naar de andere kant van de schuin gekantelde boot moet klauteren om het tweede vlot te ontkoppelen. Dat lukt gelukkig wel.

Van de Pol springt van het gekantelde schip in het water achter het vlot aan. Aan zijn handen en het open gedeelte van zijn gezicht voelt hij hoe koud het is. Het ijzige water is daar ongeveer 1 graden. ,,Zonder pak ben je binnen een paar minuten bewusteloos”, zegt hij, dankbaar voor zijn uitrusting. Hij zwemt, net zoals de rest van de bemanning, naar het vlot. Daar dobberen ze uren in, in de hoop opgepikt te worden door de kustwacht.

Volledig scherm Bemanning op reddingsvlot in ijzige Noorse zee. © Sander van de Pol

Stille momenten: ‘Wat als we hier nog dagen dobberen?’

Van de spanning grapt de bemanning in het vlot wat: ,,We verdienen nog steeds 500 euro per dag hè, dus maak je geen zorgen.” In de stille momenten in het vlot dringt het bij de Ossenaar binnen wat er gebeurd is: ,,Wat als we hier nog dagen dobberen?” Hij stuurt zijn vriendin in die tijd een appje met zijn telefoon, maar die komt nooit aan. Hij dwingt zichzelf niet te denken aan dat dit misschien het laatste contact met haar kan zijn.

Dan horen ze het geruststellende geluid van een helikopter in de verte. Ze worden in het komende half uur omhoog gehesen en naar het Noorse kustdorpje Honningsvåg gebracht. De Ossenaar verloor voor duizenden euro's aan meegenomen spullen, waarvoor zijn vriend een actie opzette voor hem. Zijn telefoon bleef veilig in het dikke veiligheidspak. Daarmee maakte hij foto's en filmpjes van de reddingsactie.

,,Ik wens dit natuurlijk nooit meer mee te maken”, zegt hij terugkijkende op de schipbreuk. ,,Maar toch wil ik snel weer de zee op. Eerst maar eens veilig thuis zien te komen.”