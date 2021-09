Schaatsen op Heuvel in Oss opnieuw aan zijden draad: ‘Bal ligt bij de gemeente’

,,Als we nu starten met de organisatie en er gaat in december een streep door het evenement vanwege corona of wat dan ook, zijn we met z'n drieën hoofdelijk aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Die bedragen dan zeker zestig- tot zeventigduizend euro.” Peter Zegers legt uit waarom zijn stichting heeft besloten om de organisatie van Winterland Oss dit jaar neer te leggen. ,,Wij zijn vrijwilligers die nooit een cent verdiend hebben aan dit evenement. Dat was ook nooit de insteek. We hebben het steeds met heel veel plezier gedaan. Maar dit risico kunnen we gewoon niet nemen.”