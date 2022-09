Schade aan huis door blikseminslag in Herpen

Mehran R. (24) krijgt bijna twee jaar cel voor ontucht met 14-jarige in Hees­wijk-Din­ther

DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Mehran R. (24) heeft meerdere keren seks gehad met een kwetsbaar 14-jarig meisje in zijn woning in Heeswijk-Dinther, nadat zij in juni 2019 wegliep uit een gesloten inrichting in Velp. Hij maakte hier zelf met zijn telefoon een filmpje van. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de man in hoger beroep opnieuw voor ontucht en de productie van kinderporno.

27 september