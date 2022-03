Schaijk helpt Oekraïense truckers aan thuisreis met wagens vol hulp

Het zijn geen praters, de OekraÏense truckers die op het inzamelpunt voor hulpgoederen te Schaijk ineens belanden in de van goede bedoelingen overlopende bedrijvigheid van helpend Nederland. De taalkloof helpt ook niet echt. ,,You are okay?’’, probeert een vrouw bij chauffeur Roman. Die maakt met lippen en hand een gebaar voor ‘zo zo’. ,,We in Europe will help you’’, vervolgt de vrouw nog. ,,Thank you’’, reageert Roman bondig.