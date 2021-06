Schaijk maakt zich met Zomerkamp op voor het eerste grote feest na de lockdown

Ossenaar (25) vrijgespro­ken van diefstal kabels en dakleer bij bouwter­rein

7 juni DEN BOSCH/OSS Een 25-jarige Ossenaar was op 1 mei 2020 duidelijk zichtbaar op camerabeelden van het flatgebouw, waar hij met een andere man om half vijf in de ochtend kabels en rollen dakleer in een berging legde. Precies het soort materiaal, dat kort daarvoor was gestolen bij een bouwterrein aan de Saal van Zwanenbergsingel.