Schaijk pikt een graantje mee van de komst van de Roompot

‘Exceptio­neel’ elitefeest­je in Nistelrode: ‘John de Mol komt niet zomaar’

6:30 NISTELRODE - Een elitefeestje mag je het wel noemen, de naam Exceptionals is er dan ook naar. Op 8 september komen kopstukken uit het bedrijfsleven bijeen in Nistelrode voor een exclusief feestje voor leden van The Duke Club, de businessclub van golfbaan The Duke. Zelfs mediatycoon John de Mol komt.