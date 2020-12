Schaijk ruimt weer ‘schandplek’ op: 21 koopwoningen in Hoekstraat

De woningen moeten verrijzen op het terrein achter de brandweerkazerne waar in het verleden keukencentrum en bouwmarkt Fixet gevestigd was.

Vleermuizen

Directeur Kelly Versteegden hoopt in oktober volgend jaar met de bouw te kunnen starten. ,,Hopelijk eerder, maar er zitten vleermuizen. We hebben in de omgeving vleermuiskasten gehangen in de hoop dat ze daar in kruipen", zegt ze. Dat zou de sloop kunnen bespoedigen.

Gemeenteraad

De bestemmingsplanprocedure is afgerond en B en W hebben hun zegen aan het plan gegeven. Nu moet het nog naar de gemeenteraad. Het plan is ontworpen door Omni Architecten uit Schijndel. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van komend jaar gestart kan worden met de verkoop. Die komt in handen van Bernheze Makelaars. De prijs van de woningen is volgens Versteegden nog niet bekend.