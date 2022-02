Schaijk viert massaal carnaval in tent zonder zijkanten

SCHAIJK - Met z'n allen carnavallen in een grote feesttent, maar zónder Testen voor Toegang. In Schaijk is hiervoor een opmerkelijke oplossing bedacht. Drie zijkanten van de tent blijven open.

Deze oplossing van Theo Potjes, eigenaar van café De Potter, krijgt de volle steun van de gemeente Maashorst. Die ziet het carnavalsfeest zo óók als een openluchtgebeuren, althans in het kader van de corona-regels: ‘Inderdaad, mits de tent aan drie zijden open is. Daar controleren we op. We staan in goed contact met de ondernemer.’

De gemeente heeft de evenementenvergunning verleend voor het feest in de enorme tent (800 vierkante meter) die midden op één van de centrumstraten van Schaijk staat. Verkeer moet even omrijden. Vanaf vrijdagavond regeert hier carnaval met telkens 1500 man over de vloer.

1G-beleid

Volgens de geldende coronaregels geldt bij overdekte feesten met meer dan vijfhonderd bezoekers het 1G-beleid: iedereen testen. Daarom zijn er deze dagen vooral kleinere carnavalsfeesten. Er kunnen, net als in Schaijk, wel meer mensen binnen in het dorpshuis van Lith, zaal Thekes te Herpen en in feesttenten in Oss en Geffen. In Geffen kunnen bezoekers zelfs naast de entree Testen voor Toegang.

