Schaijkenaar sloeg met riem in op bezoeker na avondje stappen

SCHAIJK - Een 20-jarige Schaijkenaar sloeg op 23 december 2017 een man meerdere keren met zijn riem in het gezicht op de parkeerplaats bij club Shique de Luxe in Schaijk. De politierechter veroordeelde hem daarom voor openlijk geweld tot een werkstraf van 180 uur en een celstraf van 4 dagen.

De Schaijkenaar vertelde dat 'zijn broertje' die avond bij een eerder incident nabij discoclub Shique de Luxe was geslagen. Hij was die nacht op pad met een paar neefjes én zijn broer. 's Nachts zocht hij de confrontatie met het slachtoffer op. Er zou een woordenwisseling zijn geweest, voorafgaand aan een vechtpartij.

Hij dacht eerst dat hij werd aangevallen met een fietsketting

Het latere slachtoffer vertelde zelf dat hij rond vier uur vanuit de disco 'naar de fietsen liep'. Hij draaide zich op een gegeven moment om, om te zien waar een vriend van hem bleef. Op dat moment zag hij de verdachte op zich afkomen. Het slachtoffer dacht eerst dat de Schaijkenaar hem met een fietsketting aanviel. ,,Maar dat bleek later een riem te zijn."



Het deed in ieder geval veel pijn toen hij door de verdachte werd toegetakeld. Hij had ook een flinke snee op zijn hoofd, zijn oogkas was 'beurs' en er zat bloed op zijn kleding. De forse verwonding kwam mogelijk door de gesp van de riem.

Riem werd bij plaatsgenoot in handen geduwd

Na de vechtpartij duwde de Schaijkenaar de riem in de handen van een 20-jarige plaatsgenoot. Die moest zich ook voor de politierechter verantwoorden. ,,Vindt u dat niet raar, dat u die riem bij moest houden?", vroeg de rechter. ,,Ik wist niet wat daarmee was gebeurd", antwoordde de plaatsgenoot. De rechter noemde het 'opmerkelijk’, maar sprak deze man later toch vrij van betrokkenheid bij openlijk geweld.

De plaatsgenoot vertelde dat hij alleen geprobeerd had om vechtersbazen 'uit elkaar te halen'. Agenten namen de riem in beslag: de gesp bleek op dat moment te ontbreken.