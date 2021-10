Schaijks bedrijf Solar Concept opent derde vestiging en kijkt nu al naar vierde locatie

SCHAIJK - Het Schaijkse zonnepanelenbedrijf Solar Concept heeft zijn derde vestiging geopend. Naast het hoofdkantoor in Schaijk en een locatie in Heerlen werkt het bedrijf sinds begin oktober ook vanuit het Limburgse Nederweert.

Het is de bedoeling dat vanuit het pand in Nederweert, dat ongeveer 700 vierkante meter groot is, vijf adviseurs en vier of vijf installatieteams gaan werken. ,,Met het openen van de nieuwe vestiging kunnen we nu heel Brabant, Limburg en een groot deel van Gelderland bedienen”, vertelt eigenaar Twan Geurts van Kessel. ,,We merkten dat er in deze regio nog veel werk aan de winkel is.”

Bij wijze van toeval

Hij kwam in 2011 bij wijze van toeval in aanraking met zonnepanelen. Als boerenzoon die werkzaam was in de financiële dienstverlening moest hij die op het dak van zijn ouders leggen. Geurts van Kessel zag een gat in de markt en besloot, naast zijn fulltime baan, een bedrijf op te richten.

Samen met zijn compagnon Rolf Kok bereidde hij de onderneming uit en besloot in 2017 zijn werkzaamheden als financieel dienstverlener op te zeggen, omdat hij het te druk kreeg met Solar Concept. De zaak telt inmiddels 163 medewerkers. Geurts van Kessel: ,,We zijn in een korte tijd heel hard gegroeid.”

Het bedrijf is in gesprek om ook vestigingen in de regio Etten-Leur en Apeldoorn te realiseren. Als het aan de eigenaar ligt, opent één van de locaties dit jaar nog de deuren. Al weet hij nog niet welke.