Schaijkse camping De Heidebloem wordt geen tweede Naaldhof: tijdelijke chalets voor arbeidsmigranten

Dorp op zich: camping Heidebloem (+ interactie­ve kaart)

11 maart SCHAIJK - Camping de Heidebloem in Schaijk, aflevering 5 in de zomerserie 'Een dorp op zich', heeft al sinds 2009 grootse plannen om uit te breiden. Tot op heden schoot de gemeente Landerd de plannen - met onder andere een wellnesscentre, af. Nu ligt er een nieuw plan. Met luxe bungalows voorzien van sauna, geheel geïntegreerd in de natuur. In afwachting van goedkeuring daarvoor heeft eigenaar Stef van Vliet onlangs in het westen van Duitsland een hotel aangekocht, zijn tweede in het Sauerland.