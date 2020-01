Schaijkse Stal Swanenberg verkocht: Roemenië-hulp moet alweer verkassen

‘Alle Menschen werden Brüder’ uit kelen van drie koren op podium Lievekamp

14:12 OSS - ,,Een fan-tas-tisch feest.” Programmeur Ron Megens van De Lievekamp herinnert zich nog levendig hoeveel enthousiasme het Nederlands Blazers Ensemble vorig jaar losmaakte bij hun debuut in het Osse theater. Donderdag keert het ensemble terug met de Negende Symfonie van Beethoven. Het bombastische slot wordt kracht bijgezet door de Osse Opera en twee andere koren in ‘Ode an die Freude’.