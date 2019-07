Schapen van Maasdijk wegens erosiegevaar

Gewapende beroving op Nieuwe Hescheweg in Oss: twee daders vluchten op scooter

6:12 OSS - Aan de Nieuwe Hescheweg in Oss is in de nacht van dinsdag op woensdag iemand beroofd. De twee daders gebruikten hierbij een wapen. Zij gingen er op de scooter vandoor. Het tweetal droeg gezicht bedekkende kleding.