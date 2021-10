Schat aan verhalen dankzij reizend museum Schadewijk

Initiatiefnemer Alex van der Heijden stelde de afgelopen tijd zo'n 200 historische foto's tentoon op een bus die op verschillende plekken in de wijk stond . En zijn doel is bereikt, zegt hij deze middag bij einde van de expositie. Tientallen Schadewijkers hebben elkaar ontmoet bij de foto's. ,,Lekker buurten over vroeger.” Het heeft een schat aan verhalen opgeleverd, soms ontbrekende stukjes informatie over gebeurtenissen en mensen uit de wijk. ,,Mensen haalden er hun eigen foto's bij, ik heb er nu drie keer zoveel”, lacht Van der Heijden.

Kunstwerk onthuld

Bij de eindexpositie staat Anton Wintjes uit de wijk met zijn verzameling oude radio’s en tv's. Wijkbewoners en leerlingen van Muzelinck tonen eigen kunstwerken, schoolkinderen hun zelfgemaakte schatkisten. Schadewijkkenner Jan Ulijn vertelt het verhaal van 4 jonge mensen uit de wijk die het leven lieten. Dan wordt ook nog het kunstwerk SALAM onthuld, gemaakt door zo'n vijftig wijkbewoners. En daar blijft het niet bij. Want vier van 200 historische foto's krijgen straks een blijvend plekje aan gevels in de wijk.

Foto als placemat

En wat gebeurt er nu met de andere foto's? ,,Die kunnen mensen voor vijf euro per stuk kopen. De opbrengst gaat naar de kinderclub in de wijk", zegt Alex van der Heijden. ,,De foto's die niet verkocht worden, daar maken we placemats van voor in het wijkcentrum. Dan blijven ze de functie houden waar ze voor bedoeld zijn: lekker over buurten.”