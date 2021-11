Scheidende voorzitters fusieclub MOSA’14: 38+29 jaar ervaring vertrekt (maar niet helemaal)

Prins Wilbert d’n Urste zwaait de scepter in het Bokkenrijk Oijen

OIJEN - In een goed gevulde zaal in ’t Hart van Oijen is de nieuwe prins van het Bokkenrijk onthuld. Het is Wilbert van Schijndel (41) die als prins Wilbert d’n Urste de scepter gaat zwaaien tijdens carnaval.

