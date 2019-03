Schele verraderskop met achterhaald hipsterbaardje zwaait af: Houdoe!

Auto rijdt tegen boom in Oss, brandweer moet inzitten­den bevrijden

15 maart OSS - Een auto is vrijdagavond tegen een boom gebotst op de Cereslaan in Oss. Daarbij zijn de inzittenden klem komen te zitten en moesten worden bevrijd door de brandweer. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.