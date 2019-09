Schijn bedriegt op en rond Osse rampplek, jaar na spoordrama

Piep, piep, piep. De incheckpaaltjes bij station Oss-West piepen deze donderdagochtend bijna onophoudelijk. Het is spitsuur op het kleine station. Iedereen beweegt zich zwijgend richting school of werk. Alleen een tweetal jongens parkeert zijn fiets luid pratend. ,,Ik denk steeds dat het vrijdag is.” ,,Was het maar vrijdag”, reageert de ander.