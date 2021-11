Schijndelaar (28) krijgt werkstraf voor gooien van blik bier in gezicht Osse medewerker supermarkt

DEN BOSCH/OSS - Een blik bier raakte met een forse vaart het gezicht van een medewerker van een supermarkt in Oss. De boze man die het ding op 2 juni 2018 gooide, was een 28-jarige zwakbegaafde man uit Schijndel. Hij moest zich voor deze mishandeling verantwoorden bij de rechtbank in Den Bosch. De Schijndelaar kwam niet opdagen. Hij durfde niet, vertelde zijn advocate.

Het Openbaar Ministerie had de kwetsbare man in 2018 de kans gegeven om een rechtszaak te vermijden. Als hij niet meer over de schreef zou gaan, zou Justitie hem niet vervolgen. Deze zomer liep het echter mis. De man ging opnieuw fors over de schreef in een supermarkt.

Vlam in de pan

De Schijndelaar was op 30 juli 2021 met een 36-jarig familielid aanwezig in de Albert Heijn in de Gruttostraat in Den Bosch. Een caissière betrapte de oudere Bossche verdachte op de diefstal van vijftien blikken drank. Zij haalde er een collega bij. Hierna sloeg de vlam in de pan.

De Bosschenaar gooide een flesje door de supermarkt, dat op de grond uiteen spatte. De Schijndelaar duwde, trok, sloeg en schopte intussen tegen een medewerker van de winkel. Hij zei later dat iemand zijn telefoon uit zijn handen had geslagen.

Snel door het lint

De rechter merkte op hoe snel de Schijndelaar door het lint kon gaan. ,,Als ik de beelden zie, dan schrik ik daar van.” Hij legde de verdachte een werkstraf van 60 uur op. Diens Bossche familielid, een recidivist die ook niet bij de rechtszaak aanwezig was, kreeg dezelfde werkverplichting, plus een grotendeels voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De rechter hield nadrukkelijk rekening met de kwetsbaarheid van de verdachten. Als bijvoorbeeld de Bosschenaar zou worden opgesloten in de gevangenis, zou hij zijn maatschappelijke begeleiding kunnen verliezen.