Schijndelaar die Erpenaar Daan Hoefs doodde vraagt rechters naar huis te mogen: ‘Eigen bedrijf beginnen’

Ds. Ruth Jellema nieuwe voorganger Paaskerk Oss

10:31 OSS - Dominee Ruth Jellema-Greydanus is de nieuwe voorganger van de Paaskerk in Oss. Ze volgt Henk Spoelstra op die vorig jaar afscheid nam. Zondag 13 januari is haar intrededienst in de Paaskerk aan de Wethouder van Eschstraat.