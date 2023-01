Schikking of niet, OM wil Berghemse importeur illegale ‘beestenboel’ achter tralies

Alleen geld van gemeente kan huisarts­zorg Ruwaard redden: ‘Dit is beschamend’

OSS - Heeft de Osse Ruwaard over een jaar of tien nog huisartsen in de wijk? Dat hangt helemaal af van de gemeente, zo werd deze week duidelijk. Om het plan voor een nieuw gezondheidscentrum te redden moet er gemeenschapsgeld op tafel komen.

