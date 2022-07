Schilderingen noodopvang Oss hebben gemeente geen cent gekost

Bronzen Titus Brandsma is aanwinst en inspiratie voor de Sint-Jan: ‘Hij streed al tegen fake news’

DEN BOSCH - De Bossche Sint Jan heeft hem nu in brons, Oss roept hem zondag uit tot beschermheilige en Rome had in mei de eer van zijn heiligverklaring. Tachtig jaar na zijn overlijden is pater Titus Brandsma zeer actueel.

